Holofotes no setor de eventos

Atingido em cheio pela pandemia do Covid, o setor de eventos, incluindo os profissionais ligados a festas, eventos corporativos e cerimonialistas foi o primeiro a parar e, talvez, seja o último a retornar. Paralisados desde março de 2020, os profissionais tiveram o apoio da Agepes, presidida por Claudia Fattore de Matos que, inicialmente, mobilizou voluntários para a arrecadação de cestas básicas e distribuição de máscaras para os associados. Procurando alternativas para a retomada do setor como a adaptação aos protocolos de saúde, Claudia foi em busca de auxílio junto a Assembleia Legislativa, governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeitura de Porto Alegre e secretários de saúde, enfatizando a realidade vivida pelo setor. "Como forma de amenizar as perdas, foram viabilizados empréstimos através do BRDE, e do Pronampe, em uma linha de crédito especial no valor de R$ 15,9 bilhões para ajudar micro e pequenas empresas com recursos financeiros e, assim, evitar as demissões", comenta. Passados seis meses, o quadro se agravou ainda mais. Muitas empresas deste segmento fecharam suas portas, outras tantas quebraram ou encerraram suas atividades e seus profissionais ficaram sem trabalho. "Em 12 meses, pagando IPTU, CEEE e outros encargos, não temos mais fôlego", ressalta Claudia.

Andréia Brum, presidente da Abeoc-RS. FOTO: FLAVIO L. PRESTES/DIVULGAÇÃO/JC

Para Andréia Brum, presidente da Abeoc-RS, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, com representatividade no RS, é hora de arriar a bandeira preta para o setor de eventos, observando os protocolos vigentes. "Todos os mercados degustaram um pouco de suas retomadas e para nós restou apenas o lugar da audiência, ficamos assistindo a 'banda passar'. Quando a atual bandeira preta do Rio Grande do Sul for flexibilizada, gostaríamos de pedir que a nossa, por fim, fosse arriada", arremata. "Engana-se quem pensa que os envolvidos em eventos são apenas aqueles que vimos trabalhando durante a festa, esses são uma porção muito pequena se comparada ao número de envolvidos na criação, planejamento, fornecimento de insumos, montagem, desmontagem e tantos outros que participam de forma indireta", comenta a organizadora de eventos Fabíola Lopes.

Mesa de outono

Aproveitando a chegada do outono, o projeto Mesa de Cinema abre neste sábado, dia 20, a temporada de 2021 com o filme francês Conto de Outono, dirigido por Eric Rohmer. Porto Alegre, Vale do Sinos, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, são as cidades que entram no clima e estão na rota de entregas em casa dos jantares assinados pelos chefs Arika Messa, Marina Guedes e Ademir Jr. A jornalista Rejane Martins comanda o debate diretamente da Bretanha, no noroeste da França, onde está radicada.



Sbornia on line

Hique Gomez, como Kraunus, em homenagem aos garis

/RAFAEL ROSO BERLEZI/DIVULGAÇÂO/JC

A segunda temporada da websérie A Sbornia em Revista, com estreia prevista para o final deste mês terá a participação do grupo feminino de pagode SambaDelas, que gravou o Samba de Gari, de Hique e Nelson Coelho de Castro, em homenagem aos garis que seguem trabalhando para manter a cidade limpa. A websérie exibida no canal do YouTube, A Sbørnia Kontr'Atracka, terá três episódios e conta com a participação de músicos da periferia de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.



Guia de moda

O especialista em moda e estilo e figurinista Xico Gonçalves está lançando em breve o seu guia de moda O poder da imagem, de 400 páginas, inicialmente apenas em e-book, pela Amazon, com versões em inglês e português. Segundo ele, "a imagem será a mais importante ferramenta de trabalho após a pandemia, e a aparência será mais um adjetivo na busca de uma colocação no mercado".



Soluções

Elvio Sobucki, organizador de eventos

/GILMAR LUÍS/ARQUIVO/JC