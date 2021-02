Localizada em um sítio em Viamão, em frente ao Autódromo de Tarumã, a Casa Santo Mimo é uma ótima pedida para matar as saudades de um almoço no quintal, um piquenique à beira de um açude ou simplesmente, um brunch demorado sob árvores, em uma paisagem bucólica com sabor de casa de família. Lá, Patrick e Fabi recebem os clientes como visitas, arrumam a casa, colocam flores nos vasos, fazem a feira, colhem hortaliças, cozinham e abrem o coração para quem chega.

Assinatura de chef

Chef Patrick Vargas

O chef Patrick Vargas é o responsável pelas diversas opções que a acolhedora casa de campo oferece. Desde o menu confiança, passando pela tilápia pescada no açude, os insumos provenientes da horta local, a opção de day-use, o brunch com 25 opções artesanais, boxes especiais para tele-entrega, tudo é assinado por este chef apaixonado por gastronomia, que cuida das pessoas através de seus produtos tão especiais.



Como uma casa no campo

@casasantomimo Quer um almoço tranquilo, sob as árvores? Tem. Quer fazer um piquenique em uma tenda com vista para o açude? Também tem. É possível passar o dia com família ou amigos, ou ainda fazer um encontro mais restrito em um ambiente saudável, que também encontra espaço na Casa Santo Mimo. O local é apreciado pela qualidade de seus produtos, todos feitos com insumos orgânicos, criatividade e capricho. A Casa Santo Mimo atende de terça a domingo, e é necessário fazer reservas para os almoços ou brunchs pelo. Vale conferir.

