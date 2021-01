Para vivenciar a Serra Gaúcha

Um dos pontos turísticos mais antigos do Rio Grande do Sul, o Parador Hampel, localizado em São Francisco de Paula, tem sido uma opção de descanso e atração gastronômica da serra gaúcha. Longe das aglomerações das grandes cidades e praias, observando os protocolos de saúde, o Parador Hampel se destaca também pela excelente gastronomia criada pelo chef Marcos Livi, reconhecido pelo projeto A Ferro e Fogo, em que evidencia as nossas raízes, revela sabores e valoriza a cultura local através da culinária. Raramente a natureza e a gastronomia estiveram tão interligadas como no Parador Hampel. O luxo aqui é a simplicidade, a autenticidade.

Natureza exuberante

Parador Hampel, em São Francisco de Paula

/TATI FELDENS/DIVULGAÇÃO/JC

Para quem ainda não conhece, a natureza exuberante que envolve o local na região dos Campos de Cima da Serra, o Parador está instalado em um cenário de 21 hectares de mata nativa preservada, sons de canto de pássaros, quedas d'água de três cachoeiras e um lago que embeleza a área verde, além de trilhas demarcadas, ideais para a observação da flora e da fauna. A hospedagem no local pode ser feita em chalés, estúdios e suítes com decoração rústica em total sintonia com a história de 122 anos do Hampel. O local é perfeito para descansar, desligar, meditar, usufruir da vida ao ar livre. Se reconectar, desacelerar.



Programação ao redor do fogo

Parador Hampel, em São Francisco de Paula

/TATI FELDENS/DIVULGAÇÃO/JC