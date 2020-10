Desde o começo de outubro, o Imama/RS tem promovido ações para envolver a comunidade, como tradicionalmente faz neste mês que é conhecido como Outubro Rosa. Entre as novidades, estão as lives com profissionais ligados à entidade e convidados especiais através de seu Instagram e a instalação de placas de ruas que receberam uma versão temporária na cor rosa com a atual campanha Eu Caminho Pela Vida. No próximo dia 31, a caminhada das vitoriosas será substituída pela Carreata Rosa, que partirá do Parcão, às 16h, em direção à Usina do Gasômetro. Painéis móveis também devem circular pela cidade, ao longo do mês, atraindo a atenção à campanha. No próximo dia 29, Maira Caleffi, a presidente do Imama estará no centro da live conduzida por Rosane Marchetti.

Com a retomada gradual do turismo na serra gaúcha, em Garibaldi acontecerá entre 20 e 23 de outubro a 4ª edição do Garibaldi Gastrô, um encontro de saberes e sabores que terá programação online e presencial, em conformidade com o novo protocolo estadual para realização de eventos. O festival inclui almoço solidário, oficinas e debates sobre o futuro da gastronomia com transmissão gratuita via YouTube e um jantar a bordo da Maria Fumaça na noite de 23 de outubro. O jantar é autoral, harmonizado com vinhos e espumantes gaúchos, assinado por chefs locais como Rodrigo Bellora, Odete Bettú Lazzari e Giordano Tarso. O passeio noturno de Maria Fumaça encerra a programação para os participantes do evento. Informações no Instagram @garibaldigastro

