Resistindo à pandemia

A coluna ouviu alguns dirigentes dos principais clubes de Porto Alegre para saber como estão enfrentando as adversidades destes momentos de pandemia. Acostumados a viver cercados de pessoas, promovendo festas e reuniões, vendo os clubes movimentados por crianças, atletas, debutantes, famílias e visitantes, a rotina desses homens mudou drasticamente a partir de 18 de março. Às voltas com cancelamentos, desistências, portas fechadas e renda comprometida, nem tudo foi trágico nestes seis meses de isolamento em que tiveram que administrar decretos e decisões governamentais. Três deles estão aqui contando como estão atravessando esse mar de incertezas.

O atleta virtual

Levar o clube até as casas das pessoas através de ferramentas virtuais tem sido a tarefa de Carlos Wüppel, presidente da Sogipa, que, entre perdas e ganhos desta pandemia, aponta as ações que ajudaram na aproximação dos sócios ao clube. "Atividades e serviços como a corrida virtual, as aulas de condicionamento físico, contação de histórias para crianças, jantar de aniversário remoto com disponibilização de cardápio e banda ao vivo, festas temáticas como a Oktoberfest - que será transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Zoom, neste sábado, 3 de outubro, são exemplos desses esforços", salienta. Graças ao crescente aperfeiçoamento digital que as pessoas buscaram nestes 180 dias de confinamento, evitou-se que as relações com o clube esfriassem totalmente. "O cancelamento do Troféu Brasil de Atletismo, importante evento que a Sogipa receberia em abril, foi a grande perda para o clube", lamenta Carlos Wüppel.