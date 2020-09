Festival Gastronômico O Luxo do Gaúcho traz roda de chimarrão, ação beneficente, música, tradição e boxes exclusivas

Com a curadoria de Luciano Medeiros, assador conhecido como 'O Luxo do Gaúcho', o projeto Festival Gastronômico O Luxo do Gaúcho apresenta uma programação especial, de 14 a 20 de setembro.

Roda de Chimarrão Virtual

O público está convidado a trazer sua cuia e compartilhar conhecimentos, numa grande roda de chimarrão virtual. No bate-papo, empreendedorismo feminino, os benefícios da erva mate à saúde e como organizar uma festa Farroupilha, usando a criatividade. O encontro promete ser leve e descontraído e acontece no dia 16 de setembro, quarta-feira, às 15horas, através de uma live pelo Instagram @imama.poa.rs. E também pelo canal @eutenhovisto. Na ocasião está programada, igualmente, uma campanha em benefício ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul - Imama RS. Quem desejar, vai poder encomendar a erva-mate oficial da roda de chimarrão virtual Nutrimate, pelo link www.imama.org.br/produto/kit-nutrimate-campanha-imama/. Cuja renda será revertida à entidade.

Festival Gastronômico O Luxo do Gaúcho

A programação prevê ainda, encontros e oficinas do Festival Gastronômico O Luxo do Gaúcho pelo Instagram @oluxodogaucho. Live no dia 14 de setembro, às 15horas. O assador Luciano Medeiros irá dar dicas de como otimizar o orçamento do churrasco. Compartilhando conhecimentos, curiosidades de cortes de carnes tradicionais e as pouco usuais. E no dia 15 de setembro, live sobre cervejas artesanais gaúchas. Já no dia 17, novamente o universo das carnes. Com live abordando cortes de cordeiro, lingüiças artesanais e a harmonização de carnes com geleias.

Show & Atrações Culturais

No dia 18 de setembro, um bate-papo com Renato Müller, músico e acordeonista. Desde 2012 é professor na Fábrica de Gaiteiros do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Na ocasião, Müller irá explicar como se dá o processo de aprendizagem da gaita de oito baixos entre crianças e jovens e a propagação da cultura gaúcha. E no dia 19 de setembro, um show virtual com a cantora Nalanda. Na ocasião, a artista gaúcha, tradicionalmente é conectada ao segmento pop rock, estará apresentando releituras com uma playlist de clássicos da música gauchesca. Tudo via web, pelo @oluxodogaucho e @eutenhovisto.

Boxes Temáticas

Foram criadas para a ação, ao longo do mês de setembro, três opções de boxes comercializadas com itens da gastronomia do RS. Cada uma das boxes foi batizada com expressões do vocabulário gauchesco. São elas: Lagarteando R$ 80,00 atendendo também demandas de vegetarianos. Loca de Especial R$ 195,00. E De Fundamento R$ 350,00. Pedidos já podem ser feitos através do Whatsapp 51. 9834 29222. As entregas das boxes podem a partir de quarta-feira, 09/09 até domingo 20/09, ao meio dia. Os cortes são entregues in natura. Participantes podem indicar qual a melhor data e horário para o recebimento. É possível verificar a possibilidade de complementar a box, conforme a demanda. Entregas sem taxas em Porto Alegre. Demais cidades da região metropolitana, com taxas de entrega.

Ação Social

Todo o projeto está vinculado a uma ação social. Os participantes são convidados a participar de ação beneficente, doando alimentos não perecíveis, agasalhos e produtos de higiene íntima e limpeza à Casa Lilás, que atende mulheres e seus familiares vítimas de violência doméstica.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL GASTRONÔMICO LUXO DO GAÚCHO - SEMANA FARROUPILHA

De 14 a 20 De Setembro de 2020

Ainda dá para aproveitar as ações, confere aí:

17.09 - Quinta-feira - 17h30min - Live Cortes de Cordeiro e Linguiça e harmonização com geleias @oluxodogaucho no Instagram

18.09 - Sexta-feira - 17h30min - Live com Bate-Papo com Renato Müller - Músico, acordeonista e professor na Fábrica de Gaiteiros - Como crianças e jovens podem aprender a tocar Gaita de Oito Baixos e as formas de propagação da cultura gaúcha pelo @oluxodogaucho no Instagram

19.09 - Sábado - 17h30min - Live Show com Nalanda. Releitura de Músicas Tradicionais - Transmissão @oluxodogaucho @eutenhovisto

20.09 - Domingo - 12h – Churrasco Luxo do Gaúcho e saudação de despedida do evento - Encerramento

Jaqueline Pegoraro e Luciano Medeiros no lançamento do Projeto Festival Gastronômico O Luxo do Gaúcho