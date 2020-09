A arte da falcoaria

O biólogo Gustavo Trainini é mais conhecido como atleta do tiro com arco, modalidade esportiva que o levou às olimpíadas de Pequim e Londres, integrando a seleção brasileira. Paralelamente, Gustavo também trabalhou no aeroporto Salgado Filho no controle de aves e agora está dedicado ao seu projeto no Vale dos Falcões, que é um empreendimento inovador no Brasil. O complexo turístico do Vale dos Falcões, em São Francisco de Paula, teve sua inauguração adiada em função da pandemia para o final de 2020, e em breve será mais uma opção turística do RS.

Informações através do site O projeto será composto por um restaurante temático, El Cetrero, especializado em parrillas e rodízio de trutas; o Criatório Hayabusa, que é um centro de reprodução, reabilitação e reintrodução de harpias, parceiro do empreendimento e que gerencia as ações de educação ambiental. O local oferecerá aos visitantes demonstração de falcoaria, podendo ver o falcão no punho dos tratadores, além de noções de proteção deste tipo de aves. Gustavo salienta que "a falcoaria é a arte de criar, treinar e cuidar de falcões e outras aves de rapina, como gaviões, corujas, urubus e águias". Trainini quer desmistificar certos conceitos que envolvem a arte, alertando para o cuidado, o treinamento e a divulgação da falcoaria em um ambiente propício capaz de se tornar uma atração turística atraente.

Diário da pandemia

O Museu de Arte Moderna de São Paulo lança em 18 de setembro o curso on-line Tropicalismo: história arrebatadora e estética libertária, em quatro encontros sobre os principais fatos que marcaram a história do movimento. As aulas serão ministradas pela escritora Ana de Oliveira com recursos audiovisuais, como vídeos históricos e trechos de entrevistas, realizadas por Ana, com Caetano Veloso e Gilberto Gil. Inscrições no site

A remodelação das academias de musculação do Grêmio Náutico União teve início pela sede Alto Petrópolis e será aplicada posteriormente na sede Moinhos de Vento, nos mesmos moldes. Desenvolvido pelo escritório Raquel Melo Arquitetura, a remodelação segue características exclusivas do GNU, como as cores e materiais diretamente relacionados ao clube e adequação às normas da ABNT NBR 9050, que trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.



Playlist

Caetano Veloso no filme Narciso em férias

