Série Rita retorna em nova temporada

A quinta e última temporada da série Rita, sobre a extraordinária professora dinamarquesa, já está disponível na Netflix, com oito episódios. O programa ganhou quarta e quinta temporadas, graças às redes sociais, que pressionaram a plataforma de streaming, solicitando continuações, quando a terceira fase terminou e, posteriormente, quando a quarta se encerrou, em 2017.

A produção é protagonizada por Mille Dinesen, de 46 anos, que interpreta a divertida e rebelde professora Rita Madsen, uma mãe e mulher de divorciada com uma forte personalidade e um dom incrível para sua profissão, mas que, fora da escola onde trabalha, tem uma vida que é um completo desastre.

Na etapa final, Rita foca na sua nova escola, depois que o colégio da cidade é fechado. As exigências de dirigir uma instituição deixam o relacionamento da personagem Hjørdis com Rita e o companheiro Uffe bem tensas. E Rita ainda tem que lidar com a volta de um velho amor do passado.

Novo formato

Academia do GNU em novo local

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A academia da sede Alto Petrópolis, do Grêmio Náutico União, está provisoriamente instalada no salão de festas e eventos do clube enquanto ocorre a reforma nas instalações do local original. O salão que já foi palco de grandes eventos sociais, agora abriga os aparelhos da academia, em um formato que atende perfeitamente as exigências dos protocolos de saúde que pedem distanciamento maior e um local arejado. A higienização constante é mais um dos itens observados no novo formato da academia.

Diário da pandemia

Os Cursos Integrados de Artes, da Pucrs, ministrados por Tania Bian e Angela Wolf, entram em uma nova fase na próxima semana. Com retorno marcado para o dia 25 de agosto, as aulas passam a ser ministradas a distância para os alunos já matriculados, podendo ser acessadas pela plataforma Zoom, onde ficarão gravadas, para ser assistidas posteriormente.

Seguem na próxima semana as lives em benefício do Imama/RS - Na Cozinha com o Imama - com chefs estrelados da Capital. Depois de Jorge Aita, que foi ao ar esta semana, no próximo dia 27 de agosto, será a vez do chef Alexandre Sharim, neste que é um desdobramento do Echefs que foi cancelado em função da pandemia.

