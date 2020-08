Beleza solidária

A pandemia não impede ninguém de ser solidário. Carolina Bing, Glamour Girl 2017, está aí para provar isso, pois, mesmo de casa, segue atuando junto à Liga Jovem, e está empenhada na ação do Pijama do Bem, que vem arrecadando fundos para o trabalho assistencial da Liga Feminina de Combate ao Câncer, junto aos pacientes carentes dos hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A criação dos pijamas é uma parceria com os estilistas Marco Tarragô e Diornes Bublitz e inclui robes e abrigos que podem ser personalizados. Carolina, além de estar promovendo as vendas, ainda posa de modelo para as peças que podem ser encomendadas através do e-mail liga@santacasa.tche.br ou pelo telefone (51) 3224.6422.