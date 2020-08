Inovando na pandemia

Profissionais conhecidos e dos mais atuantes dos meios digitais e assessorias de imprensa, Jaqueline Pegoraro, do Eu tenho visto; e Edith Auler e Marcelo Foletto; da Evidência Press, uniram forças e estão utilizando a pandemia de coronavírus e todos os seus impedimentos, para realizar novas estratégias de marketing. Além do trabalho voluntário, os profissionais tocam seus projetos pessoais e de seus clientes com entusiasmo e criatividade. O Luxo do Gaúcho, de Luciano Medeiros, por exemplo, já se readaptou ao novo momento e está oferecendo desde abril um elogiado serviço de tele entrega de opções de sanduíches feito na parrilla, para matar as saudades dos assados do conhecido chef. Agora o grupo está unido na divulgação da ação Delivery Experience POA – Especial Dia dos Pais. Com todos os cuidados, estão entregando um box em casa com todos os itens necessários para assar um bom churrasco neste domingo. Cortes especiais de carnes, cerveja e farofa artesanais, macarrons da Liz Patisserie Française, doces gelados da Dora Alice, e até erva-mate, completam o pacote que esgotou os pedidos logo no lançamento. No domingo, dia 9, a partir das 20h, um encontro interativo na plataforma Zoom irá reunir os participantes da iniciativa com show do Alemão Ronaldo, um dos ícones do rock gaúcho.

A ideia de unir forças, surgiu durante um bate-papo virtual entre os idealizadores do projeto, a jornalista Edith Auler e Marcelo Foletto, da Evidência Press e Jaqueline Pegoraro, do canal Eu Tenho Visto. Arregaçar as mangas e trabalhar juntos é uma das recentes novidades surgidas com a pandemia que deve servir de exemplo para todos nós.