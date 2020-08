Preservaçãoda memória

Um dos maiores símbolos da cultura e da arquitetura de Porto Alegre, o Theatro São Pedro, que está completando 162 anos em 2020, é um dos monumentos mais bem preservados da Capital e motivo de orgulho para os gaúchos. Palco de memoráveis apresentações artísticas, o TSP é mais um dos equipamentos de cultura fechados pela pandemia, mas que receberá destaque dentro da programação virtual da segunda edição do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, evento da Secretaria Estadual da Cultura, comemorado em 17 de agosto.

A secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araujo conversou com a coluna: "O Theatro São Pedro é um ícone, tanto como espaço que ecoa a produção gaúcha e de fora do Rio Grande do Sul, mas também como fruição de arte. A participação dele através dos vídeos de imprensa demonstra como a recuperação do teatro teve o reconhecimento da sociedade àquele templo de cultura. O Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2020 pretende ser uma reflexão sobre o patrimônio imaterial do Estado, queremos chamar a atenção da preservação da memória, das particularidades de nossa formação. Este é um momento de celebração desse patrimônio imaterial que inclui a riqueza de nossa origem étnica formada por diferentes raças".

Ao longo deste mês estão previstas diversas atividades on-line como visitas virtuais, fotos, palestras, pesquisas, acervos e memórias, envolvendo gestores, artistas plásticos, músicos, pesquisadores e convidados abordando a construção da identidade gaúcha. O Theatro São Pedro e outros centros culturais de Porto Alegre, como a Biblioteca Pública, o Museu Júlio de Castilhos, o Instituto Estadual do Livro (IEL) e a Casa de Cultura Mario Quintana, marcarão presença no evento, junto com mais de 50 municípios do RS de forma virtual.

Mais detalhes da programação podem ser conferidos no site da Secretaria da Cultura: https://cultura.rs.gov.br/programacao4

Diário da pandemia

No dia 11 de agosto, O TSP apresentará o primeiro vídeo de uma série que irá até o dia 16, com visita virtual ao teatro e divulgação de sua programação.

No dia 13, às 10h, Alice Khun entrevista João Antônio Porto, diretor operacional do Theatro São Pedro, que foi um dos principais assessores de Eva Sopher. João passou por diversos setores e conta, nesse vídeo, sua trajetória de 34 anos fazendo parte da equipe do teatro.

No dia 15, a arquiteta Roseli Gessinger falará sobre o patrimônio arquitetônico do prédio do TSP. Confira toda esta programação através das redes sociais do TSP, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube (https://www.youtube.com/c/TheatroSaoPedroRS).

Playlist

A vida e o protagonismo de Eva Sopher na reconstrução do Theatro São Pedro são os temas do novo vídeo

ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC