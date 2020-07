As lives do Imama/RS

Impossibilitado de realizar um de seus mais representativos eventos, o Echefs, o Imama/RS adaptou a ideia para o mundo virtual e está realizando lives com alguns dos chefs que costumam colaborar com a Causa Rosa. As lives Na Cozinha com o Imama, comemoram os 27 anos da instituição que tinha no jantar do Echefs um de seus maiores eventos em arrecadação de fundos e doações e também de encontro com a comunidade e os empresários. As lives vêm para tentar diminuir os prejuízos do Imama/RS trazendo alguns dos chefs para ensinar suas receitas via web, pelo Instagram do @imama.poa.rs. As receitas serão disponibilizadas online para quem participar da live.

E durante os encontros, marcas parceiras doarão parte da renda dos produtos vendidos ao Imama/RS, inclusive times de futebol que já doaram camisetas para sortear durante a promoção.

Veja abaixo o serviço e acompanhe as lives no Instagram- Na Cozinha com o Imama / Série de Lives e Datas

Pelo @imama.poa.rs.

Datas:

1ºLive Chef Newton Kalil, Chef Luiz Caporal e Daniel Maturro – 29 de julho, quarta-feira

2ºLive com Chef Jorge Aita – Churrascaria Santo Antônio - 20 de agosto, quinta-feira

3ºLive com Chef Alexandre Sharin - Restaurante Sharin – 27 de agosto, quinta-feira

4ºLive com Chef Rogério Priori – Armazém do Bacalhau – 03 de setembro, quinta-feira

5ºLive com Pablo Onzi Perini, diretor de marketing e sommelier - 29 de setembro -terça-feira