Múltipla escolha

Formada em Nutrição e Gastronomia, Flavinha Mello sempre gostou de cozinhar. A princípio, ficou conhecida pela presença na cena eletrônica, atuando como DJ e relações públicas em festas, em que cuidava da área VIP. Mas Flavinha se encontrou mesmo foi na gastronomia, buscando aprimoramento na França, Tailândia, Laos, Camboja e Inglaterra. Habitué na organização de festas, desde que tudo parou, ela e o marido Pedro começaram a atender pela tele-entrega, através do WhatsApp e Instagram, onde se pode acompanhar o menu de final de semana e fazer encomendas. "Criamos um menu no qual é possível escolher os itens para montar uma mesa para pequenas recepções. Além do delivery, montamos a mesa na casa do cliente antes de os convidados chegarem", acrescenta. Assim, conectados, compartilham da refeição juntos. Confira os menus e opções: @chefflavinhamello @cozinhadaflavinhapoa.

Live do Brique

Entre as atrações culturais já confirmadas estão Cartas na Rua, Conjunto Bluegrass Porto-Alegrense

INES GELATTI/DIVULGAÇÃO/JC

Para matar as saudades do Brique da Redenção, que está sem funcionar desde 15 de março, a mais tradicional feira de rua de artesanato, artes plásticas, antiguidades e gastronomia do Rio Grande do Sul está promovendo a Live do Brique da Redenção, neste domingo, 26 de julho, entre 14h e 16h pela plataforma My Talent Live. O cachê dos artistas e da equipe de produção será gerado a partir da plataforma, com ingresso de apenas R$ 0,99, sendo possível dar gorjetas e aumentar a contribuição: www.mytalentlive.com. Entre as atrações culturais já confirmadas estão Cartas na Rua, Conjunto Bluegrass Porto-Alegrense, Mauro Bruzza, Marco Binatti, o Anjo da Redenção e o Bando Celta.

Diário da pandemia

A conhecida Geladeira Literária, que serve de expositor de livros para empréstimo, na Associação Leopoldina Juvenil, foi trocada por uma estante virtual que pode ser acessada por qualquer pessoa interessada em "pegar" um livro. O acervo pode ser encontrado pelo Instagram @leopoldinajuvenil.

No dia 3 de agosto, o Gabinete de Curiosidades - Exposição on-line trará as obras de Carlos Wladimirsky, Magliani, Mário Rohnelt, Vera Reichert e esculturas de Emília Gontow, entre outros, em uma iniciativa d'O Atelier da Prata. Em tempo: os Gabinetes de Curiosidades foram os antecessores dos museus, reunindo coleções de objetos de arte e da natureza.

Playlist

o tema do novo vídeo que está disponível para visualização no Blog da coluna e no canal do Jornal do Comércio

ARQUIVO MPB/DIVULGAÇÃO/JC