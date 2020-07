Mantendo contato

Os encontros on-line envolvendo as meninas que irão debutar no Grêmio Náutico União seguem com os preparativos para o baile de gala que chega à sua 60ª edição em 2020. As garotas estão mantendo o interesse na programação participando de palestras e atividades com especialistas em diversos temas que ajudam a espantar o tédio do isolamento social. Nesta semana, elas participaram de uma live com a chef Gabi Melos, em que foram orientadas no preparo de um brownie. As meninas receberam os ingredientes em casa e Gabi monitorou o preparo na estação montada no União. Na semana passada, elas haviam iniciado as sessões de fotos que serão utilizadas no catálogo, divulgação na imprensa e revista do GNU.

Desde o início da pandemia de coronavírus o Imama-RS está buscando auxílio para manter seus projetos e serviços com a venda de seus produtos, como camisetas, lenços, bonés, sombrinhas e viseiras que podem ser adquiridos na sede da entidade ou através do Espaço Imama on-line: https://bit.ly/2W1x66t

O Grupo Escoteiro Georg Black, da Sogipa arrecadou roupas, materiais de higiene pessoal e cestas básicas para serem entregues na comunidade da Vila Santa Isabel, no município de São Francisco de Paula, próximo à sede onde o grupo costuma acampar. Aos poucos, as doações serão entregues às famílias necessitadas.

A jornalista Mariana Bertolucci tem mantido ativo o site da Revista Bá apenas com seus textos sobre os mais diversos temas, de pandemia a Cazuza que, aliás, suscitou uma crônica inspirada lembrando os 30 anos de morte do artista. Este mês, Mariana descreve de forma divertida as agruras de fazer aniversário em julho, no frio e durante uma pandemia. Vale conferir.

