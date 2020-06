Encontro de raízes

A cantora Anaadi deu um alô para a coluna contando do lançamento nesta sexta-feira, dia 26, de um clipe cuja música foi gravada em Miami, em 2018, logo que Anaadi ganhou o Grammy Latino com seu Noturno. A música, Mas que nada, recebeu uma levada deliciosa misturando samba com salsa, e a participação de Tony Succar, do saxofonista Pablo Gil e da Raíces Jazz Orchestra, com o percussionista Tuti Rodrigues e produção de Marc Quiñones, e Anaadi no vocal. O videoclipe, gravado em Porto Alegre, reuniu os músicos com a bateria da Escola de Samba Estado Maior da Restinga, integrantes da Escola de Capoeira Angola Raízes do Sul e as dançarinas do grupo Rumberíssimas. A versão deste clássico da música brasileira teve locações na Restinga e na tradicional Travessa dos Venezianos, na Cidade Baixa, mostrando a herança artística e histórica da capital para o mundo em uma verdadeira conexão cultural entre as américas. Disponível no YouTube e nas redes sociais de Anaadi Music.

Com o avanço da pandemia de coronavírus, os bailes de debutantes, obviamente, sofreram alterações. Tanto a Associação Leopoldina Juvenil quanto o Grêmio Náutico União já trabalham com a ideia de adiar a data do debut para março de 2021, conforme já fez a Casa NTX. O Juvenil deu início aos encontros on-line como o União já vinha fazendo, com as candidatas reunidas em tela, participando de atividades da agenda. As 37 inscritas na ALJ ainda poderão receber a companhia de novas meninas pois as vagas para o debut se encerram em 30 de junho.

Assim que foram liberados os treinos para as classes olímpicas em maio, as duplas de 470 do Veleiros do Sul retornaram aos treinos para a disputa da Copa Brasil de Vela 2020, marcada para acontecer de 12 a 17 de outubro, na Escola de Vela de Ilhabela. A competição servirá como seletiva para classificar os representantes do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2021. A nova dupla formada por Geison Mendes e Tiago Quevedo tem recebido o apoio do atleta olímpico Samuel Albrecht, que ainda não pode retomar os treinos no Nacra 17 devido à pandemia da Covid-19.

