Abelardo Barbosa, o Chacrinha

Chacrinha foi maior ícone pop do Brasil no século XX, se tornando o apresentador de programas de auditório mais polêmico e debochado da televisão. O Velho Guerreiro veio para confundir, agitar, comunicar e sacudir a massa com seus figurinos exóticos,buzinas, troféus e suas inesquecíveis chacretes que ajudaram a animar as tardes da televisão brasileira.