Lançamento na quarentena

Lya Luft viu seu novo livro chegar em plena quarentena sem os habituais lançamentos com noites de autógrafos, entrevistas e o contato físico dos leitores com a obra, já que As coisas humanas ainda não chegou às livrarias e só pode ser adquirido como e-book ou encomendado on-line. Em cinco décadas de carreira, mais de 30 livros publicados, Lya vê a nova realidade ainda com espanto e indagação. "Estamos todos perplexos e angustiados, e para completar, o nosso País nessa confusão política, que era tudo o que não precisávamos agora", ressalta. "Mas este não é um livro sem esperança", arremata direto de sua casa no bosque em Gramado.

Dia dos namorados

Leiteria 639 no Dia dos Namorados

/JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC

Como diz a música, não está sendo fácil adaptar hábitos e costumes em tempos de pandemia. Com a aproximação do Dia dos Namorados, Tiago Leite, um dos donos da Leiteria 639, resolveu dar um auxílio aos casais apaixonados disponibilizando opções de cestas comemorativas à data que podem ser verdadeiras declarações de amor. As encomendas podem ser feitas antecipadamente, pelo telefone (51) 3279-0759 ou pelo Whatsapp (51) 99783-8173 e no site www.leiteria639.com.br. Boa ideia.



Playlist

Nesta semana, entre os vídeos que estão sendo produzidos especialmente para o blog da coluna, os conteúdos sobre o dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues e sobre a escritora e colunista Danuza Leão já estão disponíveis para visualização no canal do Jornal do Comércio, no YouTube. Confira.



Doce princípio

Cada um dos sabores vem com uma palavra expressando sentimentos afetivos

ANNE KUNZLER/DIVULGAÇÃO/JC