Retomada gradual

O Grêmio Náutico União retomou parcialmente seu funcionamento e liberou o treinamento de seus atletas, que têm utilizado a academia da sede Moinhos de Vento para seus exercícios preparatórios enquanto segue o confinamento. A partir do último sábado, o clube reabriu também para os sócios a academia, as quadras de tênis e as piscinas externas disponíveis com algumas restrições e horários preestabelecidos, devendo ser agendados nas secretarias. O tempo de permanência na academia será de 50 minutos para cada sócio, e as normas de higienização e segurança estão sendo observadas com atenção.

Adiamento

Foi anunciado, nesta semana, o adiamento do Debut da Casa NTX. Nora Teixeira e Bettina Becker decidiram adiar para 2021 a quinta edição de seu baile de debutantes em função do momento atual, que não está permitindo que a programação seja executada como o planejado pelas organizadoras, já que, além do baile, os encontros e o convívio das meninas ao longo do ano são fundamentais para o desenvolvimento do cronograma.

Exposição virtual

A Guardiã

RICARDO LAGE/REPRODUÇÃO/JC

Um ensaio fotográfico que convida a mergulhar na essência humana e a abrir uma janela para a natureza nestes tempos de confinamento e distanciamento social é a proposta do fotógrafo Ricardo Lage, que inseriu a atriz Ingra Lyberato em um cenário onírico para o trabalho. A Guardiã tem fotos lindas, que poderão ser conferidas a partir desta sexta-feira até o dia 5 de junho, no Instagram @ricardolage.

Country Club

Neste sábado, dia 30 de maio, o Porto Alegre Country Club está completando 90 anos de fundação, e, em virtude da atual pandemia de coronavírus, as comemorações estão suspensas até segunda ordem. Por enquanto, o clube permanece fechado, disponibilizando apenas o campo de golfe com horários previamente agendados pelos sócios. Atualmente, a presidência tem Christiano Kroeff Saboya e Patrícia Pozzas Saboya à frente da diretoria, e Eliane Balestrin como diretora social.

Playlist

Leila Diniz é o destaque do canal do Jornal do Comércio no YouTube

ACERVO LEILA DINIZ/REPRODUÇÃO/JC