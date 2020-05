Caminhos virtuais

Andrea Prestes, responsável pelos livros e podcasts Caminhos pelo mundo, tem marcado presença em lives, sempre com convidados especiais, falando sobre o Caminho de Santiago, entre outros temas relacionados às peregrinações no Brasil e no mundo. Neste sábado, Andrea falará com Lúcio Lourenço, integrante da Associação do Caminho Português de Santiago sobre a situação da pandemia nos Caminhos de Santiago de Compostela, às 11h30min, direto de Barcelos, em Portugal. No domingo, às 12h30min, o papo será com Orlando Sixto, do projeto Sixtos no Caminho, proprietário de um albergue em Santiago de Compostela. A live será transmitida da praça em frente à Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Ambos no Instagram @caminhospelomundo.

Educação A distância

Tânia Bian gravando aulas para seus Cursos de História da Arte

JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC

A professora de História da Arte Tânia Bian aproveitou o período de confinamento para colocar em prática a ideia do EaD, Ensino a Distância, que sempre foi uma vontade sua. Além das aulas presenciais, Tânia sempre quis expandir seus horizontes e levar seus cursos a quem não podia estar presente nas aulas regulares ministradas na Pucrs. Com o apoio da LED Filmes, o primeiro lote de aulas já está no ar e disponível para aquisição pelo site www.taniabiancursos.com.br.

Food stylist

Boas fotos são decisivas na hora de escolher um prato

LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Dentro da proposta de reinvenção, impulsionada pela pandemia de coronavírus, a coluna traz mais um exemplo de atitudes que estão renovando o mercado de trabalho. A fotógrafa Lenara Petenuzzo se uniu ao culinarista e food stylist Jair South na criação de um projeto que auxilia na confecção de fotos capazes de alavancar as vendas de empreendedores na área da gastronomia. Lenara percebeu que uma foto bem realizada é decisiva na hora de escolher um prato em um delivery de comida e está oferecendo o serviço em que os produtos podem ser mandados até eles para serem fotografados ou a dupla irá até o cliente realizar a tarefa, observando as normas de segurança e higiene.

Playlist

Rui Spohr, estilista de moda

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC