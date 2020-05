Festa em casa

Novos tempos pedem novas ideias, e a organizadora de eventos Ana Toledo decidiu facilitar a vida de quem, sem poder sair de casa, não quer deixar passar em branco o seu aniversário ou qualquer data significativa. Ana está produzindo kits para entregar aos convidados do "anfitrião", cada um em sua casa, e, depois, juntos, via internet, festejarem juntos. "É um bem-vindo carinho em tempos de isolamento social", diz ela, que é uma das sócias d'As Magnólias, locadora de materiais de festas.

Debut on-line

Enquanto aguardam o retorno das atividades pré-debut, as meninas inscritas no programa de 2020 do Grêmio Náutico União têm participado de lives com convidados especialistas em comportamento, saúde e beleza. Nesta semana, antes da live com a personal stylist Liza Block, elas receberam em casa um nécessaire com máscaras personalizadas com o logo do projeto e álcool gel para entrar no clima. Assim que for possível, as atividades presenciais serão retomadas no espaço Debut 2020, no União.

Revista virtual

Uma edição especial da Revista do União acaba de sair em formato digital com todas as alterações causadas no clube com a pandemia do novo coronavírus. A tradicional edição impressa da revista poderá ser solicitada através do site do GNU pelo www.gnu.com.br . Os cuidados com a saúde mental, exercícios para manter o corpo ativo, mitos e verdades sobre o coronavírus, entre outros assuntos atuais, estão disponíveis na edição virtual.

Playlist

