Mulheres nas artes

Os cruzamentos da arte, da moda e da literatura compuseram bons momentos de reflexão durante o talk show Mulheres em Estado de Arte, promovido pelo Grêmio Náutico União, em comemoração antecipada ao Dia Internacional da Mulher. Tânia Carvalho conduziu as conversas entre Leticia Wierzchowski, Tânia Bian e Solaine Piccoli, que conjugaram muito bem seus conhecimentos profissionais com informações culturais e comentários divertidos sobre absolutamente tudo o que foi abordado. Com a plateia lotada, e cativa, do começo ao fim, o encontro comprovou, mais uma vez, a força e o poder femininos na sociedade.