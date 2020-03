Arte fotográfica

O jornalista e fotógrafo Gilberto Perin abriu, nesta semana, em Bagé, uma mostra com suas mais recentes criações na Galeria de Arte Edmundo Rodrigues, que seguirá aberta para visitação até o dia 27 de março. Sem Identificação, Fake Photos e Paisagem, um Exercício são as séries fotográficas que já foram apresentadas no Margs, em Porto Alegre; n'A Pequena Galeria, em Lisboa; e na Ecole Internationale de Genève, em Genebra, na Suíça. Os flashes das imagens de Perin retratam o humano, paisagens ou recortes da vida cotidiana, com um olhar apurado e extremamente crítico sobre o que vê. Agora reunidas, traçam um panorama da mais recente produção do fotógrafo, que escaneia a vida e se debruça sobre a onda de fake news questionando o que vemos, servindo como depoimento revelador sobre o mundo atual.

Mente sã

Mentora e especialista em mudanças de hábitos de saúde e prática de posturas saudáveis para uma vida diária mais feliz, a personal trainer Carla Lubisco fará palestra neste sábado, 7 de março, às 9h30min, no cinema do Boulevard Assis Brasil, com ingressos retirados gratuitamente na administração do shopping, entre 8h e 18h. As vagas são limitadas.

Inscrições

A 60ª edição do baile de debutantes do Grêmio Náutico União abre suas inscrições no próximo dia 11 de março, com as vagas destinadas às sócias do clube que terão prioridade até o fim do mês. Em seguida, abrem as inscrições para as não sócias. O projeto prevê encontros semanais, sempre às terças-feiras, até o baile de gala, em 26 de setembro.

Saúde e renovação

Em uma parceria com a Equipe Motiva-Ação, o Clube Caixeiros Viajantes está lançando uma programação especialmente voltada para o público com mais de 60 anos, que inclui oficinas de teatro e dança, hidroginástica e práticas esportivas de baixo impacto. Para conhecer melhor a ideia, nos dias 10 e 12 de março, o clube oferecerá experiências gratuitas, bastando se inscrever na secretaria do clube.



Museu Guimet

Acervo Museu Guimet

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Que Paris é pródiga em museus, não é nenhuma novidade. Entre tantas escolhas, alguns acabam sendo relegados a um segundo plano. Vizinho ao badalado Museu da Moda, de Paris, o Museu Guimet é uma preciosidade que merece figurar no topo de qualquer relação dos melhores museus do planeta. O projeto do industrial Emile Guimet (1836-1918), de criar um museu voltado para as religiões egípcia, da antiguidade clássica e da Ásia, estendeu-se pelo Oriente, incluindo Japão, China e Índia, permitindo montar uma das coleções mais importantes do mundo. Seu acervo de 45 mil peças está reunido na sede que ele construiu em Paris, inaugurado em 1889.

Agenda