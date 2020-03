Pela lente de Iris

A atriz Nathalia Timberg retorna à Capital para três sessões do espetáculo Através da Iris, com estreia nesta sexta-feira, no Theatro São Pedro. A peça de Cacau Higyno é um elogio à ideia de ser e de se expressar em qualquer idade, ressaltando a autenticidade e o pensamento de Iris Apfel, que é designer de interiores em Nova York. Apesar de nunca ter sido estilista, Iris se notabilizou pelo estilo extravagante de vestir, criando um visual personalíssimo e cheio de detalhes que a tornaram um ícone da moda nos Estados Unidos, tendo sido tema de uma exposição no museu Metropolitan.

Cesar Cielo

Cesar Cielo virá ministrar clínica de natação em Caxias do Sul

CESAR CIELO/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Um dos grandes nomes da natação mundial estará em Caxias do Sul na Sede Campestre Guarany, do Recreio da Juventude, entre os dias 6 e 8 de março para ministrar as atividades do programa Cesar Cielo Swim Clinic (CCSW).

Agenda