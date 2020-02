Cinemateca Capitólio e outras atrações estão na agenda do finde

Ainda não fechou a agenda de lazer do fim de semana? Então, acompanha o que Porto Alegre tem de atração e que o Olha Só no Finde traz a seguir.

Para reforçar o roteiro, o Olha Só foi conferir as instalações da Cinemateca Capitólio, que tem sido alvo de questionamentos sobre o futuro da gestão.

A cinemateca vai exibir Retrato de uma Jovem em Chamas em sessão comentada no domingo (1 de março), ótimo filme premiado em Cannes.

Meu nome é Sara é um dos destaques do cinema neste fim de semana de ressaca de Carnaval. O filme estará em salas da cidade e conta a história de uma jovem judia polonesa resistindo ao nazismo, o filme é baseado em fatos reais.

Samba eu canto assim é o show que a cantora Glau Barros faz em homenagem ao samba, no Espaço Cultural 512, no bairro Cidade Baixa também no domingo.

Na Fundação Iberê Camargo, uma visita guiada à exposição Os Quatro: Grupo de Bagé, acontecerá neste sábado (29), à 17h.

Na Casa de Cultura Mario Quintana, a exposição fotográfica Preto no Metal retrata a presença de músicos negros no cenário heavy metal. Vai ser na tarde de sábado, com debate aberto ao público.

