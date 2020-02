Folia infantil na Sogipa

No vale-tudo das fantasias infantis, a Sogipa viu seu salão de festas lotar dos mais variados personagens na tarde de sábado, com o baile dedicado às crianças. A Banda Made in Brasil executou os maiores hits carnavalescos e animou a brincadeira da criançada entre confetes e serpentinas. Outro momento de expectativa foi o concurso de fantasias que reuniu a garotada no fim da tarde, nas categorias Luxo e Originalidade, destacando-se Maria Clara Lampert, os irmãos Vasco e Bento Briakhues, Pedro Vaistein, Samuel Dalbó, Eduarda Feier, Mariana Bartel e Maria Clara Benites.