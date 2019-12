Atrações musicais para todos os gostos no fim de semana em Porto Alegre

O fim de semana está aí e você já pode se programar para as atrações culturais e de lazer na cidade. Tem atrações musicais para todos os gostos neste fim de semana.

O paraíso deve ser aqui expõe visões sobre diversas culturas, pelo olhar do premiado diretor e roteirista Elia Suleiman, que também é o personagem principal do filme. É a estreia da semana.

Dois shows imperdíveis na cidade: sexta-feira (20), às 21h30min no Espaço 373, Laura Finocchiaro apresenta o show Mil Caras, com a participação da irmã, a atriz Débora Finocchiaro.

No sábado (21), às 21h30min, a cantora Laura Dalmás apresenta um show com sucessos de grandes nomes da música brasileira e internacional no UM Bar&Cozinha do Barra Shopping Sul. Com o pianista Michel Dorfman, apresenta versões em formato intimista de canções de Djavan, Etta James, Stevie Wonder, entre outros.

A Biblioteca Pública do Estado promove na tarde de sexta a Tarde de Natal, com a troca de livros em bom estado, com direito à sarau literário. A entrada é franca.

> Assista às dicas de Ivan Mattos: