Brindes de fim de ano

Entre as diversas comemorações que anteciparam os brindes de final de ano em Porto Alegre, a Sogipa teve a sua festa de despedida das atividades sociais, esportivas e culturais de 2019, confirmando a reeleição de sua atual diretoria. Carlos Roberto Wüppel foi reeleito para mais um biênio à frente da presidência da Sogipa e a partir de janeiro, terá o acréscimo de Renato José Borgatti Garcia como 1º vice-presidente.

Em clima de bossa nova

A afinidade musical e a sequência de clássicos do repertório favoreceram o encontro da cantora Anaadi com o pianista Paulo Dorfman e o flautista Pedrinho Figueiredo que estrearam no sábado De Chaplin a Jobim, no Theatro São Pedro. O trio, que se desdobrou em solos, duos e apresentações conjuntas, ofereceu pérolas da Bossa Nova e da música internacional, como Chega de saudade, Inútil paisagem, Summertime, Smile, Samba de uma nota só, Wave, entre outras. Puro deleite para os ouvidos e o coração.