Forró na orla do Guaíba e apresentação de música clássica são opções para o fim de semana

O fim de semana está aí e você já pode se programar para as atrações culturais e de lazer na cidade. Tem atrações musicais para todos os gostos neste fim de semana.

O Forró Maria Bonita irá homenagear o mestre Luis Gonzaga, nesta sexta-feira (13), na orla do Guaíba, com show ao lado da Usina do Gasômetro, às 18h.

De Chaplin a Jobim apresentará uma seleção requintada de clássicos da música brasileira e do jazz interpretados em formato intimista ao piano, voz, flauta transversa e sax soprano. Reunirá temas de compositores consagrados como Milton Nascimento, Lupicínio Rodrigues, George Gershwin, Tom Jobim e Charlie Chaplin. O espetáculo se realizará nos dias 14 e 15 de dezembro, às 21h e às 18h. Os ingressos estão à venda no site e na bilheteria do Theatro São Pedro.

O Iguatemi leva Orquestra de Câmara Theatro São Pedro ao Parque Germânia, com entrada franca, concerto de Natal ocorre neste domingo (15), às 10h30min, e o ingresso solidário sugere a doação de um quilo de alimento não perecível para a campanha Natal Sem Fome.

Quem também fará show gratuito em Porto Alegre neste domingo (15) é Michel Teló, no Parque da Redenção. A apresentação, que faz parte do Natal da Cidadania, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, terá início às 18h.