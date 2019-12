Encontro musical

Um encontro inesperado reuniu a cantora gaúcha Anaadi com o cantor Daniel que foi seu técnico no The Voice Brasil. O encontro aconteceu durante os Concertos Comunitários de Natal Zaffari, domingo passado, no Parcão, em que os dois participaram e cantaram juntos Vem chegando o Natal. Anaadi recebeu rasgados elogios de seu mestre que se disse encantado com a performance da cantora que interpretou Oh Happy Day, com orquestra e coral, sob a regência do maestro Evandro Matté.

Concertos Comunitários de Natal Zaffari reuniu centenas de pessoas no Parcão, domingo passado

Sem dúvida, um dos grandes números do espetáculo. Para quem não pode assistir ao concerto do último domingo, Anaadi terá um outro encontro, desta vez com Pedrinho Figueiredo e Paulo Dorfmann apresentando “De Chaplin a Jobim”, no Theatro São Pedro, sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro, com uma seleção de clássicos da música brasileira e do jazz em formato intimista ao piano, voz, flauta transversa e sax soprano. No repertório do show, temas de compositores consagrados como Milton Nascimento, Lupicínio Rodrigues, George Gershwin, Tom Jobim e Charlie Chaplin. Imperdível.

Daniel em um momento do concerto de Natal

Fotos: Tony Capellão e Marjory Corrêa

Local: Theatro São Pedro - Praça da Matriz, s/nº

Horários: Sábado às 21h e domingo às 18h.

Ingressos no local.