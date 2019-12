Comemorações de fim de ano

A noite de sábado registrou duas das festas mais aguardadas de dezembro: o Luau, na sede da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União; e o Garden Party, da AABB Porto Alegre. Nos dois extremos da cidade, as festas bombaram e entraram a madrugada com muita gente aproveitando as despedidas de fim de ano que já começaram. As fotos de Luiza Prado mostram alguns momentos das festas.