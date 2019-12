Artistas gaúchos expõem suas obras em Miami

Na ultima sexta feira, dia 30 de novembro, a Gravura Galeria de Arte realizou um Brunch de encerramento para os artistas e convidados especiais que participaram da segunda edição da exposição coletiva "Art South Brazil in Miami". As obras expostas na Art Design Gallery foram criadas por 17 artistas gaúchos que possuem técnicas distintas, apresentando trabalhos de temática livre.

O evento contou com aproximadamente 80 pessoas, entre eles brasileiros que moram nos Estados Unidos, norte americanos e também diversos convidados que foram a Miami especialmente para apreciar a exposição. Os artistas comemoraram no brunch de encerramento o sucesso dos trabalhos expostos. Em demonstração de aprovação com as obras, o dono da galeria Luciano Forestiero decidiu ficar com todas para comercialização.

Para expor suas obras na exposição "Art South Brazil in Miami", a Gravura Galeria de Arte convidou os artistas gaúchos André Santos, Benjamin Rothstein, Cris Leal, Dirce Fett, Ivan Pinheiro Machado, Jaqueline Biazus, Kika Herrmann, Marion Lunke, Nara B. Sirotsky, Olga Velho, Paulo Hofmeister Neto, Roseli Deon, Silvia Azevedo, Silvia Brum, Theo Felizzola, Tita Macedo e Vera Reichert.

SERVIÇO

Exposição Art South Brazil in Miami

Visitação: 14 a 30 de novembro

Brunch de encerramento: 30/11/2019

Horário: Das 10h às 14h

Onde: 8688 BiscayneBlvd Miami Florida 33138 USA