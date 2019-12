Casa de brunch comemora um ano de sucesso

A Santo Mimo Casa de Brunch celebrou na última sexta-feira, 29 de novembro, seu primeiro aniversário na Avenida Independência, em Porto Alegre. Os sócios Fabi Vanoni, Fernanda Nickkel e Patrick Vargas receberam amigos, parceiros e imprensa para um brunch especial de comemoração, com novidades e queridinhos do público em sua mesa. Uma grande variedade de itens especiais da casa compuseram a atraente mesa que teve o destaque de deliciosas brusquetas e pães feitos pelo chef Patrick que receberam os maiores elogios dos convidados.

Ao ar livre

Com cerca de 80 m² de área útil e um pátio com mais 140 m², a casa abre suas portas de terça a domingo, apostando em um estilo caseiro e acolhedor. O cardápio é assinado pelo Chef Patrick Vargas e totalmente produzido no local, funcionando como buffet artesanal durante a semana e com o tradicional brunch nos sábados e domingos, além de opções a la carte.

SERVIÇO: Santo Mimo - Casa de Brunch

Endereço: Av Independência, 437

Horário de funcionamento: De terça a sexta das 10h às 19h; sábado e domingo das 10h30 às 15h (exceto em dias de eventos fechados).

Telefone: (51) 3276-0649

WhatsApp: (51) 98032-4253