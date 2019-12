Ciclistas noturnos

Motivos não faltam para pedalar em Porto Alegre. Há quem pratique o ciclismo por lazer nos parques, passeios turísticos ou treinos, ou até por motivos mais curiosos, como circuito de bares, também entram no cardápio dos amantes das bicicletas. Em passeios diurnos ou noturnos, com bicicletas alugadas ou sofisticadas, usadas como meio de transporte - cada vez mais requisitado -, as bikes podem ser vistas pelas ruas em grandes grupos, que têm dias e locais marcados para os seus encontros e a definição de percursos - que podem variar conforme a atividade. Há grupos femininos, de iniciantes, ecológicos e até de profissionais que fazem treinos sem paradas e com velocidade constante. O DJ Ivan Aune participa de um deles, integrado por até 30 ciclistas, que aproveitam a noite, com menos trânsito, poluição e ruídos, para percorrer a cidade com roteiros variados. A coluna flagrou seu grupo, o Pedal de terça, em plena Rótula das Cuias, na Orla do Guaíba, durante um passeio com integrantes de várias idades que costumam adaptar o ritmo das pedaladas participantes.

Daniela Costa da Rosa e Ivan Aune

Nova direção

O Três Figueiras Tênis Clube está sob nova direção para o biênio 2020/2021. Edgardo Castro foi eleito, juntamente com o vice-presidente administrativo-financeiro, João Luis Scaffaro Rios; o vice de patrimônio e obras, Edison Danilo Massulo; o vice-presidente social cultural, Ciro Pacheco; e a vice-presidente de esportes, Annelise Winge.

Conexão com a juventude

Mostra interativa está em cartaz no Farol Santander, em São Paulo

/FAROL SANTANDER/DIVULGAÇÃO/JC

Após fazer o maior sucesso com a retrospectiva que reuniu recentemente no Masp grande parte da obra de Tarsila do Amaral, a artista considerada a inventora da arte moderna brasileira ganha uma mostra imersiva para o público infantil no Farol Santander, em São Paulo. Composta por 7 estações, num total de 490 metros quadrados de área expositiva, Tarsila para Crianças permite uma imersão no universo da artista povoado por imagens coloridas, lúdicas, repletas de seres originados no imaginário de lendas e mitos brasileiros. Tarsila para Crianças permite que um novo público tome contato com a obra extraordinária dessa mulher que foi uma pioneira no mundo das artes plásticas do Brasil, onde a presença feminina era rara e vista com certo preconceito no início do século XX. A mostra fica em cartaz até 2 de fevereiro de 2020.

Trail running

Neste domingo, dia 7 de dezembro, os participantes do Campeonato Gaúcho de Trail Running 2019 terão cerimônia de premiação aos melhores atletas do ano, na loja Decathlon do Shopping Praia de Belas, a partir das 18h30min. Esta é a competição oficial do Rio Grande do Sul, idealizada a partir da união de organizadores de provas trail running no Estado, com participação de atletas e técnicos ligados ao esporte. São provas desafiadoras em locais distintos do RS, com diferentes características de terrenos, altimetrias e percursos.



Agenda