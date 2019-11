Música embala as opções de lazer no fim de semana em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O fim de semana está aí e você já pode se programar para as atrações culturais e de lazer na cidade.

Luana Pacheco apresenta seu show com jazz, blues e chanson, nesta sexta-feira, na Biblioteca Pública do Estado, com clássicos de grandes divas da canção internacional.

Maior exposição do Grupo de Bagé inaugura neste sábado, na Fundação Iberê Camargo, com 180 obras de Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti, além de ilustrações dos clubes de Gravura de Bagé e Porto Alegre, livros e exemplares raros das revistas Horizonte, Senhor e Globo.

Quer uma dica de cinema? Ganhador da Palma de Ouro, em Cannes, o filme coreano, Parasita, é um dos grandes sucessos da temporada, com uma narrativa surpreendente do princípio ao fim.

Tem muita música também no show do Toquinho, Ivan Lins e MP4, no Araújo Vianna, nesta sexta-feira.

Os irmãos Kleiton e Kledir se apresentam até domingo, no Theatro São Pedro, junto com a banda Nenhum de Nós.

