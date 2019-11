Os 90 anos de Rui Spohr

Na próxima semana, no Espaço Rui Spohr - Casa de Criação, haverá uma imersão no processo criativo e nas atividades do estilista Rui Spohr, que estaria comemorando 90 anos no dia 23 de novembro. Dia 25, Mariana Bertolucci coordena as conversas com Fernando Belmonte, Jones Machado e Stefani Ruiz, profissionais que iniciaram suas carreiras como assistentes da Maison Rui Spohr. No dia 26, as modelos que vestiram as criações de Rui na passarela, Deise Nunes, Madeleine Müller, Leila Loifermann e Letícia Kleemann Kruze, estarão no centro do bate-papo. Dia 27, a atuação de Rui na comunicação será o tema do encontro mediado por Paulo Gasparotto, com Tânia Carvalho, Maria do Carmo e Telmo Flor, que abordarão a faceta de Rui como comunicador.

Lançamento

Carlos Alberto Pippi da Motta lançará no dia 29 de novembro, durante o Jantar de Formatura dos Novos Cooks, do Grêmio Náutico União, seu novo livro Os Cooks, em que assinala seus 25 anos de atuação na gastronomia. Pippi convidou 40 parceiros e amigos das tantas confrarias que ajudou a fundar e das quais é integrante, como a do Sinduscon no fogão, Punta-Araçá, União Cooks, Bom Gourmet, Cozinheiros da Saba, entre muitas outras.

Agenda