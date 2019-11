MIS Experience/da Vinci - Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A partir da meia-noite desta quarta-feira (13), serão abertas as vendas dos lotes do mês de dezembro para a exposição Leonardo da Vinci - 500 anos de um gênio, em cartaz no MIS Experience até o dia 01 de março de 2020.

Devido ao grande sucesso de público, aos sábados, domingos e feriados, o horário de entrada à exposição será a partir das 9 horas.

Serviço

Endereço: Rua Vladmir Herzog, 75

Horário: De terça-feira a sexta-feira, das 10h às 20h e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 20h.

Valor: R$ 30 (de quarta-feira a sexta-feira) e R$ 40 (sábados, domingos e feriados). Meia entrada para estudantes e acima de 60 anos. Cliente Bradesco tem 50% de desconto no ingresso valor tabela. Válido para cartões de crédito (todas as bandeiras) e débito Bradesco e cartões Next.

Entrada gratuita às terças-feiras.

Transporte gratuito do terminal de ônibus da Barra Funda com saídas a cada 15 minutos, de terça a domingo, a partir das 9 horas, plataformas 6 e 7.

Ingressos: https://site.bileto.sympla.com.br/misexperience/