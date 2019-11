Confira o que fazer no fim de semana em Porto Alegre

O fim de semana está chegando e é hora de se programar para as atrações culturais e de lazer em Porto Alegre. Mais detalhes também estão no caderno Viver, na edição tripla de sexta-feira (8) a domingo (10).

Nesta sexta-feira, a partir das 19h30min, tem a última edição do Café no Ling, com a professora de história da arte, Tânia Bian, falando sobre a polêmica da arte no mundo atual. A entrada é franca. O titular do blog Olha Só e a jornalista Tânia Carvalho comandam a sessão.

Sábado à tarde, a abertura da exposição Street Expo Foto, com trabalhos de vários artistas, nas escadarias do Viaduto da Borges, tem ainda show de Paulinho Cardoso Quarteto, que é um ótimo grupo musical.

Humberto Gessinger, estará no auditório Araújo Vianna, às 21h, também neste sábado, com a estreia da sua nova turnê baseada no seu novo trabalho Não vejo a hora. Gessinger trará algumas composições inéditas e músicas que fazem parte de toda a sua trajetória. Ingressos, a partir de R$ 70,00, podem ser comprados no site Sympla e nas lojas Verse e Planeta Surf. No domingo (10), o show será às 20h, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. ale, em Novo Hamburgo, receber o espetáculo. Os ingressos estão à venda no site Uhuu, a partir de R$ 50,00.

No domingo, às 17h, no Vila Flores, na Capital, o músico gaúcho Marcelo Delacroix fará o show de encerramento do Festival do Barro, com entrada franca.

Com o tempo chuvoso, um cineminha é uma boa pedida, e o filme argentino A Odisseia dos Tontos, é mega recomendado, não só pela atuação do ator Ricardo Darín, mas pelo tema da corrupção que é tão familiar aos brasileiros. Imperdível.

Você já sabe, para conferir estas e outras sugestões culturais, é só acompanhar o blog do Olha Só e nossos vídeos no site do JC e no YouTube. Boa diversão!