Humor inteligente

O jornalista Ico Thomaz estreou seu Talk Show no Grêmio Náutico trazendo uma turma de craques do humor para conversar e contar histórias divertidas. Muito à vontade como entertainer, Ico recebeu o jornalista de humor, futebol e entretenimento Duda Garbi e o múltiplo André Damasceno, que levou seus personagens mais divertidos para o palco. Duda saiu-se muito bem personificando Paulo Santana na perfeição. André, um veterano do humor, contou suas experiências na Escolinha do Professor Raimundo, na Rede Globo e respondeu às perguntas de Ico mudando de voz e personagem com sua verve afiada. Ico demonstrou que tem fôlego para mais edições do talk show.