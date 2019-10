Formatura União DElas

A 11ª turma de formandas do Curso Iniciantes, da Confraria União D’Elas, teve o acompanhamento de padrinhos muito especiais, durante o jantar que serviu de diplomação para as 27 novas cooks, divididas em 11 cozinhas. Entre os consagrados padrinhos, Mamadou Sène, Rodolfo Meyer, Jacopo Carandini, Patrícia Dornelles e Arika Messa, entre outros craques. Cada cozinha estava preparada para oferecer 160 pratos, algumas superando este número tal o sucesso das criações. Eliana Saint Pastous Godoy esteve à frente da organização e já festejava a formatura da primeira turma do Curso Avançado de Gastronomia que ocorreria no final do mês de outubro. Os uniformes na cor rosa aludiam ao outubro rosa, mês de alerta ao câncer de mama.