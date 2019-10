A intervenção na arte

Intervenções em obras de arte, por si só, geram polêmica, pelo simples fato de desviarem a atenção das obras expostas em museus, galerias ou praças públicas. Quando pertinentes, podem até realçar e fornecer um novo ângulo, uma outra interpretação à obra em questão. Mas quando ela interfere no simples deleite da observação de uma obra, ela se torna um estorvo, um problema. Um exemplo disso é a intervenção do ceramista e autor Edmundo de Waal atualmente em obras da Frik Collection, em Nova York. Na frente de um dos quadros mais visitados do acervo da casa, a Comtesse d’Haussonville, de Dominique Ingres esta questão é mais do relevante. A obra está cortada em sua parte inferior justamente por uma intervenção do aclamado autor de A Lebre dos Olhos de Âmbar. Polêmico? Talvez. Embora tenha uma curadoria séria, várias obras da coleção do prestigiado museu estão cercadas ou simplesmente parcialmente obstruídas por pequenas velas e estruturas metálicas criadas pelo artista. Até que ponto isso tem alguma validade? Fica a questão.