Dia nacional de reciclagem

No próximo domingo é comemorado o Dia Nacional da Reciclagem, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a relevância da coleta seletiva, separação e destinação de materiais que podem ser reciclados ou até mesmo reaproveitados, reduzindo os impactos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado. É sabido que ela possui dificuldades para avançar no Brasil porque ainda não resolveu questões primárias como o fato de apenas 41,4% da população terem acesso à coleta seletiva. O que necessita não só de maior apoio das indústrias produtoras do setor, mas de políticas públicas.

Reciclagem circular

Reciclar é fazer mágica - é o slogan do projeto socioambiental da Plásticos Bellaforma, de Garibaldi, em parceria com o Sicredi, ambos associados à Apeme. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a iniciativa ajuda escolas e entidades, já que a empresa compra plásticos tipo PET, recolhidos por elas. Desde o início do projeto, em 2019, foram recicladas 1.133.000 garrafas, gerando R$ 62.526,00 repassados às escolas e entidades participantes.

Lançamento de filme

O Praia de Belas e a FAB promoverão nesta quinta-feira uma ação para o lançamento do filme "Top Gun: Maverick", com a disponibilização de macacão de voo, capacete, máscara de oxigênio e roupa anti-G. A experiência será em um espaço temático montado dentro do GNC Cinemas para o público tirar fotos e se divertir, contendo inclusive um assento ejetor da aeronave de caça F5.

Vinho Malbec Lugano

A Lugano, tradicional marca de chocolates de Gramado, que possui e-commerce e lojas físicas espalhadas pelo Brasil, acaba de anunciar o lançamento de uma edição limitada a mil garrafas de vinho Malbec, exclusiva para o Dia dos Namorados. A empresa ampliou a parceria com a Lídio Carraro, vinícola boutique de propriedade familiar que se dedica à viticultura há mais de 5 gerações.

A Feipet aumenta 40%

Durante três dias, a Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação reuniu profissionais dos universos PET e VET, na Fenac em Novo Hamburgo. O sucesso desta edição fica evidente nos números, já que a feira registrou um aumento de 40% sobre o público de 2022. Para 2023, o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, projeta um crescimento de 50%.

Assessoria da Lippert

A venda da gaúcha Fasa, maior recicladora de subprodutos animais do Brasil, por R$ 2,8 bilhões, à norte-americana Darling Ingredients Inc, líder mundial do setor, foi assessorada pelo Lippert Advogados, escritório gaúcho experiente em transações vultosas. Nas suas 15 fábricas, a Fasa produz farinha e gordura, sobretudo para transformação em ração, adubo e biodiesel.

Registros em cartórios

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a Medida Provisória 1085/21, que estabelece novas regras para o registro de títulos em cartórios, disciplinando um sistema eletrônico com conexão entre todos os ofícios do País. A MP agora vai à sanção presidencial.

Investimentos em produtos de IoT

O Grupo Virtueyes, de Novo Hamburgo, prevê mais de R$ 20 milhões de investimentos nos próximos dois anos em produtos de IoT (Internet das Coisas). Referência em soluções de conectividade M2M (machine to machine) e IoT, a empresa vem conquistando novos mercados em países como Chile, México e EUA. Comandada por Taize Wessner, atende segmentos como agronegócio, rastreamento, monitoramento eletrônico, smart cities, logística, saúde, utilities, meios de pagamento, segurança, cidades inteligentes e indústria 4.0.