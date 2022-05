Lugano aposta em franquias

Os últimos meses têm sido movimentados para a Lugano, de Gramado. Não só reflexo dos anos de pandemia, que obrigaram a empresa a se reinventar, mas também por ter apostado em um plano ousado de vendas de franquias. Em 2021 a empresa estabeleceu uma meta arrojada, alcançada recentemente: 155 unidades Lugano espalhadas em todos os estados brasileiros, com exceção do Acre. A meta, adianta o diretor de marketing, Jonas Esteves, é levar o chocolate de Gramado para todos os estados do Brasil. "Estamos buscando cidades acima de 50 mil habitantes, com perfil turístico, além de capitais. Nas grandes cidades, a ideia é ter uma unidade a cada 200 mil habitantes", reforça ele.

Com fazendas solares

Moradores de empreendimentos da MRV podem obter descontos de até 20% na conta de energia elétrica graças a parcerias com fazendas solares. O programa de descontos já está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e a companhia se prepara para sua expansão ao Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Até 2024, é meta da MRV que clientes e colaboradores dos 22 estados, onde a companhia atua, possam participar dele.

Acessos para rodovias

O curso de Engenharia Civil da Univates de Lajeado (RS) desenvolveu através de uma ação em parceria com o Tecnovates o mapeamento dos acessos às rodovias BR-101, BR-290, BR-386 e BR-448 para sua administradora, a CCR ViaSul. Participaram do projeto seis estudantes de diferentes semestres do curso de Engenharia Civil e três diplomados. São 4.901 acessos.

Móveis por assinatura

Atenta às novas tendências do mercado imobiliário, a Tuim de São Paulo, primeira empresa de móveis residenciais por assinatura do Brasil, aposta agora em home staging -- técnica cujo objetivo é transformar o imóvel, tornando-o mais atrativo e auxiliando mais rapidamente e com o melhor preço a venda ou aluguel. Seu projeto iniciou em junho de 2021, triplicando o número de apartamentos mobiliados e já atende grandes clientes, como a Loft.

O Tecon Rio Grande

A Wilson Sons reativou o Conheça o Tecon Rio Grande. Interrompido durante a pandemia, o programa recebe grupos de até 40 pessoas, que trabalham nas áreas de logística, administração e engenharias, além de clientes, estudantes, universitários e interessados que queiram entender um pouco mais sobre o funcionamento, a história e a operação do terminal logística de Rio Grande.

Nova linha de produtos

A Frilar, marca da Fröhlich focada no segmento de limpeza e cuidados para o lar, apresenta ao mercado uma nova linha de produtos, a água sanitária, ao mesmo tempo em que lança sua nova identidade visual de embalagens. A marca, que em 2021 representou cerca de 3% do faturamento total da empresa, possui 29 itens em seu mix, incluindo linhas de sacos de lixo, toalhas de papel, álcoois, guardanapos, cordas de varal, sacos alvejados, flanelas e panos de pia.

O Dia Livre de Impostos em Caxias

Pelo quarto ano consecutivo, a CDL Jovem de Caxias do Sul está mobilizando empresas e consumidores para o Dia Livre de Impostos (DLI), que ocorre dia 2 de junho. Estabelecimentos de todos os setores podem aderir à campanha, oferecendo na data produtos ou serviços com descontos equivalentes ao valor da carga tributária do item. Empreendimentos caxienses interessados em participar do DLI têm até amanhã (31) para cadastrarem seus negócios e os produtos/serviços promocionais que serão comercializados no dia 2 de junho. Neste ano, o objetivo da CDL Jovem Caxias é reunir 200 negócios participantes na cidade.