Estreando em Porto Alegre

Em processo de expansão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Porto5 Empreendimentos, de Pelotas, entra no mercado da construção civil de Porto Alegre pela Zona Norte com o residencial Acqua Life Club, investimento de R$ 120 milhões, VGV estimado em R$ 210 milhões e geração de 150 empregos diretos. Serão apartamentos compactos com infraestrutura e área de lazer de clube, divididos em três torres no formato de Y, com unidades de 2 dormitórios, que variam de 51,75m² a 56,64m². O preço dos imóveis parte de R$ 250 mil, com entrada a partir de R$ 20 mil. A edificação utilizará a metodologia fast building aplicada nas obras da construtora, resultando num método mais limpo e rápido de construção.

Expansão da Oncoclínicas

A gaúcha Oncoclínicas com sede em Porto Alegre registrou um aumento de 31,5% em sua receita líquida no primeiro trimestre de 2022 quando comparado aos três primeiros meses de 2021, atingindo a marca de R$ 808 milhões. Na avaliação dos últimos 12 meses, o crescimento foi praticamente o mesmo, 32%.

Bolsas de profissionalização

A rede Grau Educacional abriu inscrições até 31 deste mês para o projeto Grau Social. São mais de 1.000 bolsas educacionais gratuitas de qualificação técnica e profissionalizante para todo o País, com 20 vagas asseguradas para o RS. O grupo oferece mais de 30 opções de cursos técnicos e mais de 40 profissionalizantes. A expectativa é que as aulas comecem em julho deste ano.

O serviço de reforma certa

Auxiliadora Predial disponibiliza ao mercado o serviço "Reforma Certa" que, desde 2021, já movimentou mais de R$ 380 mil em reformas e reparos de imóveis da capital, acelerando em até 9 vezes o processo de locação. No período, 90% dos imóveis reformados já foram alugados. Para 2022, a meta é concluir mais de 50 novas reformas.

Hub de inovação em saúde

A Santa Casa de Porto Alegre lançou em parceria com a Unisinos e Unitec na semana passada um Hub de Inovação em Saúde, que tem por objetivo desenvolver soluções inovadoras para o complexo hospitalar. Trata-se de desafio relacionado com pesquisas científicas, que precisam de investimento e tempo para se desenvolver.

A contratação de estagiários

O CIEE-RS acaba de lançar uma campanha estadual para incentivar gestores públicos a realizarem processos seletivos públicos para o preenchimento de vagas de estágio. É para mostrar as vantagens em realizar seleções bem estruturadas, com editais públicos e regras claras, que garantam maior transparência e participação dos estudantes em igualdade de condições. A ação está alinhada com o Ministério Público do Trabalho, que tem orientado prefeituras, câmaras dos vereadores e entidades de classe a realizarem seleções públicas também para estagiários.