Nova relação com a cidade

O Instituto Cidades Responsivas de Porto Alegre realiza nesta quinta-feira (19) uma aula livre virtual com a temática microempreendimentos: pequenas formas de constituir cidades. É no seu trabalho de conscientizar os moradores sobre uma nova relação com os espaços públicos e as cidades. Aberto a profissionais e estudantes da arquitetura e público em geral interessado no assunto, o encontro é gratuito, com transmissão ao vivo a partir das 13h no Youtube do Instituto. Essa edição tem como convidado Rafael Fiorotto, sócio-fundador da Tico Incorporadora, de São Paulo, que tem investido em empreendimentos com poucos andares e ausência de recuos, muros e guaritas blindadas, possibilitando uma relação mais próxima dos pedestres.

Ferrovias de passageiros

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) apoia o manifesto denominado "Pelo Avanço das Ferrovias de Passageiros no Brasil", de uma série de entidades e empresas ligadas à cadeia produtiva do setor. Ele destaca que o Brasil necessita de uma infraestrutura adequada de transporte e pode alavancar esse desenvolvimento via Política Nacional do Transporte Ferroviário de Passageiros em elaboração pelo Ministério da Infraestrutura.

A 11ª edição do Polentaço

Monte Belo do Sul (RS) volta a reverenciar neste final de semana os hábitos herdados dos imigrantes italianos, com a promoção da 11ª edição do Polentaço. Nos dois dias, ela deve distribuir mais de 4 mil porções gratuitas de polenta. Servidas com molho, resultam de 1,6 mil quilos do alimento considerado o sustento e símbolo da esperança dos imigrantes.

Família Previdência vota

A Fundação Família Previdência homologou as candidaturas das eleições que definirão novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em votação marcada para 25 a 31 deste mês: 8 para as vagas deliberativas e 5 para as fiscais. E definirá também um novo diretor.

Hotel para a Casacor RS

A Casacor RS acaba de fechar nova parceria com o hotel Manhattan by Mercure, que passa a ser o oficial da mostra no RS. Além de sediar os eventos oficiais, irá oferecer também benefícios exclusivos aos hóspedes. O evento deve receber, de agosto a outubro, 35 mil pessoas.

Inauguração do Refúgio do Lago

Será inaugurado às 17h desta sexta-feira (20) no Parque Farroupilha de Porto Alegre, presente o prefeito Sebastião Melo, o Refúgio do Lago, primeiro complexo gastronômico localizado dentro de um parque da cidade. São cinco operações de alimentação, bar, palco para apresentações artísticas e mesas ao ar livre, distribuídas no espaço entre o chafariz central e o lago dos pedalinhos da Redenção com banheiros exclusivos. Além de segurança nas 24h, o complexo que tem 5 sócios será servido por 50 profissionais.