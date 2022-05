Campus no Bourbon Wallig

A Airaz, administradora dos shoppings e galerias comerciais do Grupo Zaffari, assinou contrato com o Ser Educacional, para a instalação, no Bourbon Shopping Wallig, do primeiro campus universitário no modelo omnichannel (com ensino presencial e EAD) da Unifael em todo o Brasil. O início de suas operações se dará por etapas. Na primeira acontecerá a abertura de uma unidade no terceiro andar para captação, atendimento e suporte temporário aos alunos, que já poderão dar início a sua formação. Na segunda, prevista ainda para 2022, a expansão para o quarto andar, com ocupação, na fase final, de uma área de 3 mil m² e capacidade para atender até 3 mil alunos.

Aprender a reciclar

Realizado pela Braskem para estimular a reciclagem, o Plastitroque arrecadou 312 kg de resíduos plásticos, revertidos em 147 kits com alimentos e itens de limpeza para alunos da Escola Ramiz Galvão, em Rio Grande. As próximas edições serão em Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Porto Alegre. A estimativa é arrecadar 1 tonelada de resíduos.

Sol nas 24 horas

Pela terceira vez consecutiva, a marca Fronius atingiu os melhores lugares na inspeção anual de Armazenamento de Eletricidade, realizada pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Berlim, Alemanha. Seus inversores híbridos Fronius GEN24 Plus funcionam 24 horas de sol, já que trazem o sol do dia para a noite da forma mais eficiente. Inversores são responsáveis pela conversão da energia elétrica.

Pop center cursos

O Centro Popular de Compras de Porto Alegre aposta em um novo momento neste ano. Dentro do projeto Pop , ele promove cursos de capacitação aos mais de 600 lojistas para melhorar o atendimento aos clientes. Lançamento é às 17h de hoje no restaurante.

Esculturas Parque

O Esculturas Parque Pedras do Silêncio, de Nova Petrópolis, realizou em 2020, a campanha "Seu ingresso vale o sorriso de uma criança", que revertia em uma entrada de cortesia a uma criança a cada ingresso vendido. As visitas ficaram suspensas devido à pandemia, e agora, 500 crianças de terceiras e quartas séries de escolas municipais, além de alunos da APAE, podem conhecer mais sobre a história da imigração germânica de graça.

Volta apenas parcial ao escritório

A volta parcial ao escritório até duas vezes por semana é a opção preferida pela maioria dos profissionais de grandes empresas brasileiras, conforme o estudo "Modelos de trabalho pós-pandemia", da PwC Brasil em parceria com o PageGroup, no qual foram ouvidos cerca de mil profissionais em todo território nacional. Em relação à produtividade, 68% dos colaboradores acreditam que são mais produtivos ou muito mais produtivos no trabalho remoto contra 40% das lideranças