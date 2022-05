A hotelaria revitalizada

Transformado no primeiro Hotel Residência de luxo da Capital, o e/pic people & arts já nasce pronto. Ele ocupa o prédio do Radisson Hotel de Porto Alegre e, além de contar com os hóspedes tradicionais, viabiliza 2 formas de investimento: adquirir o apartamento inteiro para moradia ou só cotas de investimento, com vistas a gerar renda mensal de aluguel. São 132 unidades, sendo 110, de 30,82m², e 22, de 46 m², para moradia ou hospedagem. Cada apartamento terá matrícula individualizada e poderá ser dividido em 4 frações imobiliárias, a partir de R$ 167 mil. Já a unidade inteira, parte de valores de R$ 669 mil. O novo negócio é capitaneado pelo Grupo SmithCo e pela Atlantica Hospitality International, responsável pelo novo conceito.

Ben Cuidare Veterinária

Tatiane Palandi apresenta, dia 24 deste mês, a Ben Cuidare Veterinária em novo endereço. A boa nova da médica veterinária ocupa um espaço de 211,2 m2 no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. A proposta de experiência para animais de estimação e seus tutores é dividida em pet shop, sala de pré e pós-cirurgia, banho e tosa.

Certificação do Josapar

O Grupo Josapar, nascido no RS, e hoje dono de grandes marcas como Arroz Tio João, Meu Biju, SupraSoy e Azeite Nova Oliva, acaba de receber o Certificado de Energia Renovável 2021, por sua contribuição na redução de 2,8 mil toneladas de CO2. Para isso, optou por fonte de energia elétrica de usinas eólicas, fotovoltaicas, hidrelétricas, ou de biomassa, em suas unidades de produção.

A urina para fertilizante

A urina contém nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes em condições de substituir o fertilizante. Aliás, a cidade de Brattleboro, no estado de Vermont (EUA), promove todos os anos um concurso para quem doa o maior volume de xixi.

Tecnologia na sala de aula

Em evento que reuniu 30 universidades do Brasil em São Leopoldo, a gaúcha RBData faturou R$ 1 milhão na venda de equipamentos de áudio e vídeo de ponta, com telas interativas e outras soluções inteligentes para videoconferências. Todos para formatos remoto e híbrido, cada vez mais usados em salas de aula de ensino superior, no meio corporativo e na telemedicina.

Mulheres buscam segurança

Noventa por cento do público que possui seguro de vida, previdência privada e investimentos é do sexo feminino segundo pesquisa da corretora de seguros Via Absolutta, "As mães buscam segurança para os filhos e para si, em caso de doença ou invalidez, além de preocupação com liberdade financeira na terceira idade", revela Lanzi de Camargo, advogada e corretora da empresa. Mais: abrir mão de outros consumos, como lazer e compras, para focar em estabilidade no futuro, integra o perfil das mulheres que procuram este serviço.