Novo bairro-cidade no RS

Com o propósito de transformar o vazio urbano ainda existente em área nobre de Osório em bairro planejado sob os pilares do Novo Urbanismo, o Brisas Bairro Cidade chega privilegiando qualidade de vida e desenvolvimento econômico para o município e região. Ele reunirá em 750 mil m2 áreas residenciais, ambientes destinados a serviços e comércios e múltiplos espaços públicos voltados ao bem-estar e lazer. Localizado junto às rodovias RS-389 e RS-030, o empreendimento tem à frente a VRPAR Urbanismo e a ECL e está entre as maiores urbanizações atuais do estado. Contará com três fases de construção e VGV total estimado em R$ 200 milhões. O Masterplan é assinado por uma das mais conceituadas urbanizadoras do Brasil, a Area Urbanismo.

Startups do RS nos EUA

Duas startups do Tecnosinos, a Biosens e a Faba, estão entre as 10 finalistas de uma competição para representar o Brasil no Select USA Tech. O processo de seleção está sendo realizado em parceria com o Consulado Geral dos EUA de São Paulo. O Pitch Talk, etapa final da seleção, ocorre nesta sexta-feira, às 10h.

Feira junto ao Swan NH

O Hotel Swan Novo Hamburgo abriga, nas tardes das quartas-feiras, uma feira de produtos artesanais feitos por artesãos locais, no estacionamento superior. É para engajar hamburguenses em ações de sustentabilidade econômica e destinada a clientes, turistas, visitantes e à comunidade, segundo a CEO Gabriela Schwan.

A Cooperativa Uniprime

A cooperativa de crédito Uniprime Pioneira, originária do Paraná e presente há cinco meses em solo gaúcho, já prepara sua expansão. Com atuação consolidada em Caxias do Sul, deve abrir uma nova agência em Porto Alegre, ainda neste semestre.

Coworking em Farroupilha

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugura, às 19h desta segunda (16), um coworking no Campus Universitário de Farroupilha. A proposta nasceu de projeto do Sebrae com representantes da Academia, Poder Público e Sociedade Civil. O espaço é cedido pela UCS, gratuito por até dois anos, a Prefeitura mantém um estagiário e o telefone e a Sociedade Civil adequou o espaço e móveis.

O arriscado uso do celular na direção

Com rotinas cada vez mais dependentes do celular, cerca de 675 brasileiros usam o aparelho ao dia enquanto dirigem, ou 28 condutores a cada hora, reforçando uma das principais causas de sinistros de trânsito no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). Conforme a entidade, pelo menos 250 mil condutores foram flagrados usando o celular no trânsito em 2021, à frente São Paulo com 37% e 91.362 infrações, seguido de Minas Gerais e Goiás, com 30.843 e 16.971. Bem mais longe vem o RS com 6.514 infrações.