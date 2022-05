Hotel boutique na Capital

Porto Alegre ganhará em 2025 um empreendimento do Hotel Emiliano, referência nacional em hotéis boutique, na Av Nilo Peçanha. Para antecipar o lançamento, Cristiano Cruz, CEO da One Imóveis de Luxo, grife imobiliária especializada na comercialização de imóveis de alto padrão, esteve no Rio de Janeiro nesta terça e quarta-feira para conhecer o conceito. Além das unidades residenciais, a iniciativa também funcionará como um pool. Ou seja, é um empreendimento coletivo onde cada proprietário adquire uma unidade e transfere a gestão para a administradora hoteleira. As unidades que chegarão ao mercado, por exemplo, variam entre 24,15 a 53,13 metros quadrados.

Ocupação dos hotéis

A Intercity Hotels registrou 100% de ocupação, lotando suas quatro unidades de Porto Alegre e duas da região metropolitana, em Gravataí e São Leopoldo, durante o South Summit Brasil e para o show da banda Metálica. O mesmo ocorre na unidade de Caxias com as Surdolimpíadas de Verão, que termina neste domingo. É a volta dos grandes eventos ao estado.

Gargalos da inovação

A Academia da Dupont Spiller Fadanelli Advogados, de Caxias do Sul, ouviu 10 dos maiores players da indústria moveleira gaúcha que fatura, por ano, mais de R$ 5 bilhões em busca de meios para acelerar a inovação. Segundo a sócia Bárbara Ravanello, que promoveu o estudo, dois desafios aparecem com maior frequência de empreendedores, consultores e representantes de instituições do setor: falta de mão de obra qualificada e de uma cultura de colaboração.

Na feira de móveis

Orchestra Brasil - projeto de exportação para empresas brasileiras moveleiras, mantido pelo Sindmóveis e Apex-Brasil - levou 17 corporações à Interzum, principal feira do segmento na América, que termina nesta sexta-feira (13) em Bogotá. São 11 gaúchas, duas paranaenses e quatro paulistas. E sua finalidade é estimular as relações comerciais entre Brasil e Colômbia.

Maquiagem em lojas

As marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice? voltam a oferecer serviços de maquiagem em suas lojas, buscando melhorar a experiência do consumidor. O atendimento dura 45 minutos e custa R$120,00, revertido em produtos. Em Porto Alegre, 15 lojas oferecem o serviço mediante agendamento prévio.

Novidades na Exatron de Canoas

A Exatron, indústria eletrônica do Parque Canoas de Inovação, faturou no primeiro trimestre do ano 23% mais do que em igual período de 2021, o que sinaliza o alcance de sua meta anual de crescimento projetada em 25%. Apesar de as exportações se manterem no mesmo patamar, o lançamento de novos produtos ajudou no bom desempenho. Entre as novidades, estão uma nova versão do relé compacto, dois novos modelos de sensores de presença, além de interruptores e tomadas coloridas.