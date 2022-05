Mercado vegano crescente

A busca por uma alimentação mais saudável tem estimulado a redução do consumo de carne e o aumento de vegetais, reforçando o flexitarianismo no Brasil - união de flexível e vegetarianismo. Segundo pesquisa feita pelo IPEC em 2021, a pedido da Sociedade Vegetariana Brasileira, 46% dos brasileiros acima de 35 anos pararam de consumir carne por conta própria, ao menos uma vez por semana e 32% já escolhem opções veganas em restaurantes e outras casas. A expansão do mercado vegano traz oportunidades para os pequenos negócios de alimentação fora do lar atentos às tendências, lembra o Sebrae. Com a alta dos preços de origem animal, sobretudo as carnes, a boa estratégia tem sido explorar o valor nutricional dos alimentos de origem vegetal que, em sua maioria, são mais baratos.

Lugano em Erechim

A marca de chocolates finos de Gramado Lugano desembarca nesta quinta-feira (12) no centro de Erechim (RS) onde encontra bom fluxo de pessoas e fácil estacionamento. Quem está à frente do projeto é a empresária Daiane Gauz, após 18 anos de trabalho em uma empresa da cidade e há poucos meses de completar 40 anos, quando optou por investir em negócio próprio. A loja tem dois espaços VIPS privativos.

O chef canelense

Após participar em destaque no Mundial de Pizzas disputado em abril em Parma, Itália, o chef canelense Igor Cândido foi agraciado com uma moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Canela. Ele conquistou o 24º lugar na disputa em pizza clássica e a melhor colocação entre os brasileiros na categoria.

Restaurant Week

A Restaurant Week, festival que acontece até 22 deste mês, tem apoio da Melitta, que presenteia os consumidores do evento com uma de suas cápsulas biodegradáveis. A cada menu vendido, o festival doa R$ 1,00 ao projeto Cozinheiros do Bem.

Descontos de 15%

O Quarta Shop&Music, projeto semanal do Praia de Belas Shopping, que oferece descontos exclusivos, é nesta quarta da Bonneterie Tricot, com descontos de 15% em peças selecionadas. Fica no segundo andar, apresenta tricôs de alta qualidade, seguindo rigoroso padrão europeu, e conta com fabricação própria de matéria-prima.

Iogurte gaúcho em corrida de rua

A Sans Souci, uma das marcas de iogurte mais tradicionais do Estado, se prepara para sua segunda participação em eventos da Run Sports, empresa que organiza e realiza as principais e maiores provas de corridas de rua no Rio Grande do Sul. Dia 15, a Sans Souci será apoiadora do Circuito Poa Day Run, com a degustação e distribuição de seus produtos para atletas e participantes do evento que acontecerá a partir das 7h, na Rótula das Cuias, em Porto Alegre. A expectativa é que três mil pessoas participem da Poa Day Run neste final de semana.