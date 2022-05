A segurança cibernética

Os riscos cibernéticos são a principal ameaça no mundo e a segunda no Brasil para CEOs, revela a PwC. As preocupações são paralisações operacionais com impactos financeiros e reputação, devido a vazamento de dados. Na opinião do diretor da Scunna, Gustavo Gonçalves, que atua há 34 anos no setor, a cibersegurança passou a ser de alto risco para empresas. O que implicou o reposicionamento da Scunna, que passou a focar em serviços continuados com o Scunna Cyber Defense Center (CDC) - centro de operações que atua 24 horas nos 7 dias da semana na monitoração do ambiente do cliente, executando ações proativas de mitigação de riscos, identificação e respostas rápidas contra ameaças.

A Di Paolo em pizzas

Em paralelo à expansão da rede de galeterias, de grande sucesso, a Di Paolo de Bento Gonçalves (RS), do empresário Paulo Geremia, está lançando pizzas no mercado com sua marca, já à venda em supermercados. E com informações detalhadas não só de seus ingredientes e valor nutricional, mas também do seu preparo para o consumo.

Confecção de bolsas

Referência no segmento de malas e acessórios, a Sestini anuncia parceria com a marca Fellipe Krein, especializada na confecção de bolsas, e, juntas, lançam uma coleção exclusiva de acessórios no Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC). O evento ocorre entre os dias 23 e 25 deste mês no Serra Park, em Gramado (RS).

Marpa em São Paulo

O grupo gaúcho Marpa acaba de abrir filial no maior mercado brasileiro, São Paulo, confirmando o sucesso do trabalho, segundo o presidente Valdomiro Soares. O principal objetivo da expansão é aumentar o número de clientes do grupo, que em São Paulo já conta com o atendimento a empresários e empresas na capital paulista.

Terceiro em acidentes

Ocupando a terceira posição na lista de países com mais mortes no trânsito, o Brasil é dono da marca de uma morte em acidentes a cada 15 minutos. Para buscar formas de conscientizar e entender suas causas, a RSDATA promove debate sobre o tema às 11h de amanhã (11) no seu canal no Youtube com o título "O poder do hábito para segurança no trânsito", do livro da convidada Salete Romero.

Seis novos rótulos da RAR

A RAR de Vacaria (RS) apresenta seis novos rótulos de vinhos e projeta crescimento de 40% na venda de suas bebidas até o final de 2022. A empresa, que possui canal próprio de vendas e atua também no food service e varejo, ampliou a parceria com a centenária vinícola italiana MASI, com a qual mantém a série RAR MASI Wineproject. Os vinhos são o Trevenezie Rosato, o Bardolino Clássico, o Corvina Malbec, o Malbec Corvina, o Pinot Grigio e o Rosso Verona, todos de altíssima qualidade, produzidos na Itália e na Argentina, onde a MASI possui unidades.